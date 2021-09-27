محمد الجلاهمة

تمكن رجال جمارك النويصيب من ضبط ما يقارب الكيلو ونصف الكيلو من الهيروين، و5.4 غرامات شبو، إضافة إلى 359 كرز سجائر، وذلك في ضبطتين مختلفتين داخل شاحنة ومركبة في منفذ النويصيف.

من جهة أخرى، تمكن قطاع الامن الجنائي من ضبط آسيويين وبحوزتهما 50 كيلو من مشتقات مادة الكيميكال و20 غراما من مادة الحشيش و2 غرام هيروين.

وكانت معلومات وردت بحيازة آسيويين مواد مخدرة بقصد الاتجار، وعليه تم تكثيف التحريات والتأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني اللازم، واثناء عملية الاستلام والتسليم تم ضبطهما، وبتفتيش مسكنهما تم العثور على 50 كيلو من مشتقات مادة الكيميكال و20 غرام حشيش و2 غرام هيروين وأدوات لتجزئة المخدرات قبل ترويجها وتوزيعها. وأقر المتهمان بأن المضبوطات تخصهما وقاما بجلبها بقصد الاتجار، وعليه تمت إحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.