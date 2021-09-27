ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف أمس اجتماعا أمنيا بغرفة اتخاذ القرار بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين الميدانيين والمديرين العامين ومساعديهم لاستعراض أبرز ملامح خطط العمل ومستوى التنسيق والتكامل مع قطاعات وزارة الداخلية، بحث الحالة المرورية والأمنية، وخطط التوزيعات والتواجد الأمني والمروري على مستوى المحافظات والمناطق، خصوصا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022.



وأكد أن هناك استعدادات أمنية ومرورية مكثفة لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وذلك تجنبا للازدحامات المرورية التي قد تحدث اثناء الذهاب والعودة من المدارس، عبر انتشار امني للدوريات الامنية والمرورية الثابتة والمتحركة على جميع الطرق لتحقيق الانسيابية المرورية تسهيلا على المواطنين والمقيمين للوصول إلى اعمالهم بكل سهولة ويسر، داعيا الى التعاون مع رجال الأمن. وأكد الشيخ فيصل النواف على أن شعارنا في المرحلة الحالية والقادمة هو الحزم والعزم، مشددا على الضبط والربط العسكري وضرورة تكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والعمل على دراسة الحالة المرورية أولا بأول لتحقيق انسيابية الحركة المرورية في الطرق الرئيسية والدائرية والفرعية والبديلة والتعامل مع الاختناقات المرورية والازدحامات فيها بما يكفل مرونتها وييسر الحركة عليها، والانتشار الأمني الواسع لضبط الخارجين عن القانون ومخالفي قانون الإقامة ومواصلة جهود الأجهزة الامنية في ضبط مهربي ومروجي المخدرات والمسكرات وفرض السيطرة الأمنية في جميع أنحاء البلاد.



ودعا الى الالتزام بالضبط والربط العسكري وسعة الصدر وحسن التعامل مع المواطنين، ومراعاة البعد الانساني اثناء تنفيذ الخطط والاجراءات الأمنية وفتح قنوات تواصل معهم.