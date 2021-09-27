أحمد خميس

تمكن رجال الأمن من ضبط مواطن وصديقته الإيرانية بعد محاولة فاشلة للهرب من رجال الأمن بالقفز من الطابق الأول من شقة في الجابرية، وجرى التحفظ على سلاح آلي وكوكتيل من المواد المخدرة والحبوب وجدت داخل الشقة التي هربا منها.

واستنادا إلى مصدر أمني لـ«الأنباء»، فإن معلومات وردت الى رجال المباحث الجنائية عن ان مواطنا مطلوبا لأمن الدولة متوار عن الأنظار داخل شقة في الجابرية، وعليه تم استصدار إذن نيابي لمداهمة الشقة التي يختبئ فيها المطلوب.

وأضاف المصدر: بمجرد طرق باب الشقة وإبلاغ الشخص بأن الطارق من المباحث سمعوا أصواتا من الشارع تنبئ بسقوط شخصين أرضا، وعلى الفور تحرك عدد من رجال الأمن وتمكنوا من توقيف الشخص، وبالدخول الى الشقة عثروا داخلها على المضبوطات من المواد المخدرة.