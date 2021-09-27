ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في عمارة بمنطقة المهبولة مساء أمس.



وأوضحت الإدارة أن غرفة عمليات قوة الإطفاء العام وجهت فرق الإطفاء من مراكز المنقف والفحيحيل وقد تم إخلاء العمارة احترازيا من السكان كون الدخان منتشرا في جميع الأدوار.



وباشرت الفرق مكافحة الحريق الذي نشب في شقة بالدور التاسع وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع اي اصابات.



هذا، وقد حضرت إلى موقع الحادث فرق التحقيق والوقاية لمعرفة الملابسات واتخاذ اللازم تجاه المخالفات التي رصدت.