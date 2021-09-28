بناء على توجيهـــات وزير الداخلـــية الشيخ ثامر العلي وتعليمات ومـــتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشـــيخ فيصل النواف بضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لمنتسبي المؤسسة الأمنية وتزامنا مع رغبة البعض منهم في إلغاء طلب النقل الذي سبق ان تقدم به سابقا للاستفادة من سنوات الخبرة في مقر عمله،



تعلن الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة عن إعادة فتح الموقع الإلكتروني اعتبارا من 1/10/2021 لمدة شهر لمن يرغب في إلغاء طلب نقله أو التعديل عليه أو تقديم طلب جديد، لافتة إلى عدم استقبال أي طلبات بعد انتهاء المهلة.



وأوضحت أنه في حال تنفيذ قرار النقل لن تتم الاستفادة من سنوات الخبرة في صرف البدل.