استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف أمس بمكتبه في مقر وزارة الداخلية وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ د.فهد جابر العلي، ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، كلا على حدة.



في بداية اللقاء رحب الفريق النواف بوكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ د.فهد جابر العلي الذي قدم التهنئة إلى وكيل وزارة الداخلية لتوليه مهام منصبه الجديد ونيله ثقة القيادة السياسية، متمنيا له التوفيق والتقدم وإعلاء مكانة وزارة الداخلية والارتقاء بها.



وتقدم الفريق الشيخ فيصل النواف بالشكر والتقدير على التهنئة الكريمة، سائلا العلي القدير أن يوفقه في حمل الأمانة الغالية.



وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التنسيق والتعاون بما يكفل الحفاظ على أمن وأمان الكويت.



كما رحب الفريق الشيخ فيصل النواف برئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الذي قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والسداد.



وأعرب النواف عن تقديره لهذه التهنئة، مؤكدا بذله كل الجهود ليكون على مستوى الثقة والمسؤولية التي حظي بها، كما تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تعزز التعاون والتكامل بين المؤسسة الأمنية وقوة الإطفاء العام.