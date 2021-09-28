محمد الجلاهمة



اقتيد وافد مصري إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معه في محاولة تهريب 300 حبة مخدرة لدى وصوله إلى البلاد قادما من موطنه يوم أمس، وتمت إحالة الوافد إلى «المكافحة» بعد إجراء فحص PCR وثبوت أنه غير مصاب بفيروس كورونا.



واستنادا إلى مصدر أمني، فإن رجال الجمارك اشتبهوا في وافد قدم من موطنه، حيث بدت عليه علامات الإنهاك الشديد وعليه تم تفتيش أمتعته والعثور على الحبوب المخدرة، ومن المقرر أن تظهر التحقيقات ما إذا كان قد عمد إلى التهريب أم إن هناك شخصا آخر كان سيسلمها له بقصد توصيلها إلى الكويت، وسوف يحال الوافد إلى النيابة العامة.