استمرارا للقاءات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بالإخوة المواطنين كل يوم اثنين من كل أسبوع لبحث الشكاوى المقدمة إليه والإشراف بنفسه على حلها، وتذليل المعوقات امام جميع المعاملات ذات الصلة بقطاعات وزارة الداخلية، استقبل الشيخ ثامر العلي أمس الاثنين في مقر وزارة الداخلية عددا من المواطنين أصحاب الشكاوى والمعاملات، وبحث الشكاوى المقدمة إليه، ووجه بسرعة حلها بعد عرضها على الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص وفق الاجراءات القانونية المتبعة. وأكد وزير الداخلية على استمرار سياسة الباب المفتوح لتذليل كل المعوقات وتقديم خدمات متميزة لأهل الكويت الكرام.



من جانب آخر، استقبل الشيخ ثامر العلي عددا من ضباط وزارة الداخلية: العقيد د.عبدالعزيز شامان المطيري، والمقدم حقوقي صلاح علي الشمري، والرائد عبدالوهاب سهيل السهيل، ورئيس تحقيق «ب» بالإدارة العامة للتحقيقات محمد فلاح العازمي، وقدموا له عددا من رسائل الماجستير والدكتوراه.



وهنأ الوزير منتسبي الوزارة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية المقبلة.



وأعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على حسن الاستقبال، وما تقدمه المؤسسة الأمنية من دعم ومساندة لأبنائها الذين يسعون دائما إلى مواصلة دراساتهم العليا.