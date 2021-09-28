ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية على تعزيز القدرات الأمنية، واكتساب منتسبيها المهارات اللازمة لأداء مهام عضو قوة الشرطة غادر وفد من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية إلى دولة قطر ممثلا في مدير إدارة مركز التدريب التخصصي بخفر السواحل العميد بحري خالد النزال ومساعد مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لشؤون الأكاديمية العميد علي جاسم الوهيب، وذلك برفقة الطلبة الضباط المقبولين في منحة دراسية وعددهم (6) طلاب ضباط إلى أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية للحصول على بكالوريوس العلوم البحرية، و(10) طلاب ضباط إلى كلية الشرطة بدولة قطر للحصول على بكالوريوس القانون وعلوم الشرطة، وذلك لاستكمال إجراءات القبول والالتحاق.

وأكد مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي أنه تم قبول (16) طالبا للالتحاق بخفر السواحل بالأكاديمية البحرية الپولندية للعام الدراسي 2018-2019، ولكن لظروف عدة لم تستطع الأكاديمية ابتعاثهم حينذاك، وحرصا على مصلحة الطلبة وحاجة قطاع أمن الحدود تم ابتعاثهم في منح دراسية للعام الدراسي 2021-2022. وأشار الى أنه لن يتم ابتعاث طلبة ضباط للدراسة خارج الكويت خلال هذا العام عدا ما تم ذكره سابقا تأكيدا لما جاء في بيان وزارة الداخلية في هذا الشأن خلال الفترة السابقة.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ان هذه الخطوة مهمة لتوثيق العلاقات وتبادل الخبرات الأكاديمية التخصصية المهمة في المجال الأمني.