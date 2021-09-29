بحث مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي أمس الثلاثاء مع المختصين بموانئ وجمارك أبوظبي إنشاء ممر افتراضي للتخليص الجمركي المسبق بين البلدين.

وقال الجلاوي لـ «كونا» إن فكرة الممر الافتراضي عبارة عن تقريب الحدود وتسهيل الإجراءات اللازمة عن طريق الربط الآلي الثنائي لتبادل المعلومات الواردة في البيان الجمركي إلكترونيا.



وأضاف أن «الجمارك» الكويتية شكّلت 3 فرق خاصة في الإجراءات الجمركية والربط الآلي وإدارة المخاطر حيث سينتهي هذا الإجراء بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لاعتماد إجراءات التفتيش والمستندات قبل التصدير من أي دولة.



وأوضح أن هذا التقارب الثنائي بين البلدين لا يخرج عن إطار قانون الجمارك الموحد المعمول به بين دول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا لتطبيق هذا النظام على مستوى دول الخليج.



وذكرت «الجمـــــارك» الكويتية في بيان أن الاجتماع جاء لتقديم الدعم الجمركي وتحديد البرنامج التنفيذي للتطبيق الكامل للخطة المحددة لإنشاء الممر الافتراضي والذي سيسهم في خفض تكلفة الزمن المستغرق لتخليص وتعزيز التبادل التجاري مع جمارك وموانئ أبوظبي.



وأكدت أن الممر الافتراضي خطوة جادة وبداية لتعاون قادم لمجموعة من المبادرات والممرات التي سيتم إطلاقها للتعاون الجمركي والتجاري بين البلدين.