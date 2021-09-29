عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الجنايات أمس بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ لمواطن بعد اتهامه بأنه هتك عرض فتاة روسية بالإكراه وشرع بمواقعتها أثناء ممارستها الرياضة في ممشى بمنطقة سلوى.



وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة بأنه في يوم 13 أبريل 2020 هتك عرض المجني عليها بغير رضاها، رغم أنه سبقت إدانته بحكم قضائي صدر خلال العام 2017 بحبسه 5 سنوات في قضية أخرى.



كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه شرع في مواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن قام بتكتيفها وضربها وشل حركة مقاومتها محدثا بذلك إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي.



وأكد دفاع السفارة الروسية المحامي عبدالمحسن القطان للمحكمة توافر أركان الشروع في جريمة المواقعة بالإكراه بحق المتهم، مبينا أنه أتى جميع الأفعال المكونة للركنين المادي والمعنوي للجريمة.



وشدد القطان على أنه ثبت بيقين جازم لا يخالطه أدنى شك قيام المتهم بارتكاب وقائع الاتهام المسندة إليه في الزمان والمكان سالفي البيان، وتوافرت في حقه الجرائم محل الاتهام بجميع أركانها الواقعية والقانونية.



الجدير بالذكر أن المتهم حاول إنكار التهم مدعيا أنه غير مدرك لأفعاله وتصرفاته كونه مصابا بالجنون، إلا أن المحامي القطان أكد أن التقارير المقدمة أثبتت سلامة قواه العقلية وقت ارتكابه الجريمة.