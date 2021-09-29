محمد الجلاهمة

في محض مصادفة كان فجر أمس الثلاثاء مسرحا زمنيا لحدوث أكثر من حريق لم تتعد الخسائر فيها نطاق المادية، فقد تمكن رجال إطفاء مركز الأحمدي فجر أمس من التعامل مع حريق 4 مركبات كانت متوقفة في ساحة ترابية بمنطقة الأحمدي من دون وقوع أي اصابات، فيما لم يتبين بشكل مباشر السبب أو الجاني إن كان هناك تعمدا في وقوع الحريق. هذا وقد باشر فريق التحقيق التابع لقوة الإطفاء عمله لمعرفة أسباب الواقعة.

كذلك، تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق اندلع في مخزن بسرداب عمارة في منطقة شرق فجر أمس أيضا.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن غرفة العمليات وجهت فرق الإطفاء من مراكز الهلالي والمدينة والتي باشرت مكافحة حريق المخزن الذي يستغل لتخزين الملابس بمساحة 400 متر مربع تقريبا. كما تم فتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.