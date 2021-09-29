مبارك التنيب



استطاع رجال المباحث ضبط وافد سرق ماكينة كاشير من داخل مخبز عليه ستيكر البلدية «مغلق اداريا»، واضطر الوافد الى الاعتراف صراحة لدى مواجهته بمقاطع التقطتها كاميرا المخبز خلال ارتكابه الواقعة.

وبحسب مصدر امني، فإن مواطنا من مواليد 1973 ولديه مخبز في منطقة حولي تقدم الى مخفر ميدان حولي، مشيرا الى ان الوافد دخل الى المخبز المغلق وسرق مبلغا ماليا، وابلغ المواطن رجال الأمن بوجود كاميرات صورت اللص ومراحل السرقة.



واضاف المصدر: تم عمل تحريات خلصت الى ان مرتكب الواقعة وافد من مواليد 1992، ليتم ضبطه ومواجهته بالتصوير، فقال انه كان يمر بضائقة مالية وشاهد المخبز المغلق منذ ايام، لافتا الى انه كان على مقربة من المخبز لدى مداهمته من قبل مفتشي البلدية حيث تم طرد العاملين من داخله قبل اخذ ما في الكاشير فقرر سرقة ما بداخل ماكينة الكاشير دون ان ينتبه الى ان كاميرات المراقبة تسجل الواقعة.