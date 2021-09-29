استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بمكتبه بمقر وزارة الداخلية أمس رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة جمال النصر الله، ووفدا من أعضاء الجمعية، ورئيس مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ التعاونية عبدالله العثمان الراشد، ووفدا من أعضاء الجمعية، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، وعضو هيئة التدريس العقيد د.عبدالله زكريا.

كما استقبل العلي رئيس مجلس إدارة اتحاد نقابات العاملين في القطاع المشترك مهدي الصيرفي، ووفدا من أعضاء الاتحاد.



ورحب وزير الداخلية برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة، مثمنا ما تقوم به الجمعية في تعزيز الكثير من الأنشطة والفعاليات التي تخدم مجال العلاقات العامة بالجهات الحكومية والأهلية، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآلية زيادة التعاون بين الجمعية ووزارة الداخلية.



من جهتهم، شكر رئيس وأعضاء جمعية العلاقات العامة الكويتية وزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنين دور وزارة الداخلية في إزالة العقبات أمام مؤسسات المجتمع المدني، حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

كما رحب الشيخ ثامر العلي برئيس وأعضاء جمعية الشامية والشويخ التعاونية، مثمنا دور الجمعيات التعاونية في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وخصوصا في ظل الظروف الاستثنائية في مواجهة فيروس كورونا.



من جانبهم، شكر رئيس وأعضاء الجمعية وزير الداخلية على حسن الاستقبال، مشيدين بما تم طرحه من موضوعات خلال اللقاء، وما يقدمه رجال الأمن من تعاون بناء مع جميع جهات الدولة بما يخدم الصالح العام.

ورحب وزير الداخلية برئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع المشترك، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها زيادة التعاون والتنسيق بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني، وأعرب الضيوف عن شكرهم لوزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنين دعم وزارة الداخلية لكل أنشطة المجتمع المدني، وإزالة كل المعوقات أمامهم لأداء عملهم في خدمة المواطنين بكل يسر.