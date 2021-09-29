استقبل رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح اليوم الأربعاء في مكتبه سفير جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة سجاد حيدر، وقد رحب بالسفير وتم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك حول الاطفاء والحماية المدنية والانقاذ وادارة الازمات والكوارث وسبل تعزيزها وتنميتها بين الجانبين.



كما استقبل رئيس قوة الإطفاء العام رئيس مجلس ادارة اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل الصواغ وأمين عام الاتحاد زيد علي الصانع وأمين السر محمد ظافر العرادة وعضو مجلس الإدارة عبدالله جاسم العليان وأشاد الفريق المكراد بجهود اتحاد الإعلام الإلكتروني ومساهمته المباشرة في نقل كافة الأخبار من مصادرها الرسمية بما فيها قوة الإطفاء العام، مثمنا الجهود الوطنية المبذولة في مجال الإعلام، مؤكدا أهمية هذا الدور الوطني الذي يقوم به الاتحاد بشكل ممتاز وبما يعزز التعاون في المجال الاعلامي.



حضر اللقاء مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العقيد محمد بدر ابراهيم.