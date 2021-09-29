أمير زكي

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق فيصل النواف، شن قطاع الأمن العام، والذي يرأسه اللواء فراج الزعبي، ممثلا في مديرية أمن حولي حملة بقيادة مدير عام المديرية اللواء عبدالله العلي حملة كبيرة جرى التنسيق لها بشكل جيد من خلال إغلاق بعض الطرقات وحملات راجلة داخل الشوارع لضبط المخالفين والمطلوبين.

وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن الحملة بدأت في تمام الساعة 9 مساء أمس الأول الثلاثاء بانتشار القوة المفروزة من ضباط وضباط صف وعددهم (79)، كما تواجدت فرقة من بلدية حولي حيث تم انتشار الدوريات الراجلة على المقاهي برفقة البلدية شارع سالم المبارك وشارع البحرين وذلك للتدقيق على هويات الأشخاص وضبط المخالفين والخارجين على القانون، كما تم عمل مفارز أمنية على منطقة السالمية قطعة 12، وتم الانتهاء من الحملة في تمام الساعة 10:30 مساء.

هذا، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 21 مخالفا ومطلوبا، حيث تبين من التدقيق على إثباتاتهم الرسمية، أن بينهم مطلوبا للسجن وآخر مدينا متغيبين و7 انتهاء إقامة و6 مطلوبين إلقاء قبض وتحرير عدة مخالفات أغلبها تظليل وافتقاد اشتراطات الأمن والسلامة.