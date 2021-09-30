محمد الجلاهمة



تحفظ رجال الأمن على شخص في حالة غير طبيعية في منطقة بنيد القار بعد العثور عليه نائما ولدى إيقاظه اتضح أنه «خارج التغطية» بسبب تعاطي مواد مخدرة.

ووفق مصدر أمني فإنه ورد بلاغ من غرفة العمليات عن وجود شخص بحالة غير طبيعية في منطقة بنيد القار، ولدى انتقال رجال الأمن بدورية عسكرية إلى موقع البلاغ تمت مشاهدة مواطن من غير سكان المنطقة نائما في مركبة.



وأضاف المصدر أنه عند إيقاظ المواطن اتضح انه غير مدرك وغير قادر على الاعتناء بنفسه وغير مدرك للمكان والزمان، كما تمت مشاهدة قطف يشتبه بانه من المواد المخدرة وكذلك ادوات تعاط عند جير المركبة، ومن ثم تم التحفظ على الشخص والقطف المشتبه به من المواد المخدرة، تمهيدا لإحالته إلى جهات الاختصاص.