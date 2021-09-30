استكمالاً لزياراته لقطاعات وزارة الداخلية للوقوف على سير العمل وتذليل الصعاب، قام وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس الأربعاء بزيارة إلى مخفر شرطة الصبية والقيادة الشمالية للادارة العامة لخفر السواحل.



واستهل العلي جولته بزيارة إلى مخفر شرطة الصبية، واطلع على آلية سير العمل وتفقد دفتر الاحوال، واستمع من رجال الامن الى ملاحظاتهم، والصعاب التي يمكن ان تواجههم اثناء عملهم.

وفي ختام الزيارة، أبدى وزير الداخلية بعض التوجيهات التي تحقق سرعة وسهولة إنجاز الخدمات اليومية للمواطنين والمقيمين، مشددا على ضرورة الانتباه واليقظة والتعامل مع البلاغات الواردة إلى المخافر بجدية وانضباط وفق القانون.

ثم واصل الشيخ ثامر العلي جولته بتفقد القيادة الشمالية للادارة العامة لخفر السواحل واستمع إلى شرح عن عمل المركز والإجراءات المتبعة لتأمين الحدود الشمالية واستمع من القائمين على المركز إلى بعض الملاحظات والمقترحات لتطوير العمل، وأبدى اهتماما لما أبدوه من مقترحات، وأعطى بعض التوجيهات لتعزيز تأمين مياهنا الإقليمية.

واشار إلى ان زيارته لخفر السواحل جاءت استكمالا للزيارة الاولى التي قام بها في شهر رمضان للوقوف على سير العمل وتذليل الصعاب امام رجال الادارة العامة لخفر السواحل حتى يؤدوا المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.

وأشاد وزير الداخلية برجال الامن في جميع المراكز الساحلية التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل.