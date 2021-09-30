استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل الصواغ بحضور العقيد محمد بدر الغريب وأمين عام الاتحاد زيد علي الصانع وأمين السر محمد ظافر العرادة وعضو مجلس الإدارة عبدالله جاسم العليان.



وأشاد المكراد بجهود اتحاد الإعلام الإلكتروني ومساهمته المباشرة في نقل كافة الأخبار من مصادرها الرسمية بما فيها قوة الإطفاء العام، مثمنا الجهود الوطنية المبذولة في مجال الإعلام، مؤكدا على أهمية هذا الدور الوطني والذي يقوم به الاتحاد بشكل ممتاز.



بدوره، رحب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإعلام الإلكتروني فيصل الصواغ بالتعاون المشترك مع قوة الإطفاء العام، مؤكدا أن ما يقوم به اتحاد الإعلام الإلكتروني واجب وطني يعزز قيمة المؤسسات الحكومية، مضيفا أن تقصي الأخبار من مصادرها الرسمية ميثاق يجب أن تلتزم به كافة الصحف الكويتية المرخصة وفقا لقانون 8 لسنة 2016، كما أكد الصواغ على وجوب محاربة الحسابات الوهمية المضللة التي تبث الشائعات في البلاد والتي تحاول أن تشكك في العمل العام للدولة.



وفي السياق نفسه، شكر أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني محمد ظافر العرادة الجهود التي تقوم بها إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، وذلك بتواصلها على مدار الساعة مع الاتحاد لتعميم كافة الأخبار على الصحف الإلكترونية المرخصة بالكويت.



من جهته، ثمن أمين عام الاتحاد زيد الصانع دور رجال قوة الإطفاء في المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، وأكد على مسؤولية الوسائل الإعلامية في توعية المجتمع.



وقال عضو مجلس الإدارة عبدالله العليان: «نؤكد دعمنا اللا محدود للمؤسسات والهيئات الحكومية والتي تقوم بدور كبير في خدمة أبناء المجتمع والمقيمين».