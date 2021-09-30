محمد الجلاهمة



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تنفيذا لتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح بتكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، واستمرارا لحملات قطاع الأمن العام على كل أنحاء البلاد، وتحت إشراف الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، وبمتابعة مدير عام أمن محافظة الجهراء اللواء سالم محمد الاحيمر، ومساعد مدير عام أمن الجهراء العميد الواحد الرشود، قامت مديرية أمن محافظة الجهراء بتنفيذ حملة أمنية يوم أمس الأربعاء الموافق 2021/9/29 لضبط العمالة السائبة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 85 شخصا مخالفا، 9 منهم لا يحملون إثباتات شخصية، وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وتؤكد الإدارة على استمرار الحملات الأمنية والمرورية على جميع المناطق في المحافظات الست، لضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل.

