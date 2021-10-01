أحمد خميس



في مشهد يذكرنا بما نراه في أفلام السينما الأميركية، تمكن ضابط من إنهاء خطف مواطن ثلاثيني لزميله الشرطي الذي كان معه في الدورية نفسها.

ووفق مصدر أمني، فإن تفاصيل الواقعة تعود بدايتها إلى ملاحظة الضابط والشرطي أثناء جولة أمنية وجود سيارة متوقفة في ساحة ترابية وبداخلها شخص تبدو عليه علامات الريبة وأنه في حالة غير طبيعية.



وأضاف المصدر: توجه الشرطي إلى المركبة للوقوف على الأمر والتحقق من سبب تواجد صاحبها في هذا الوقت والمكان، وعندما أدرك المواطن اقتراب الشرطي منه ترجل من سيارته وتوجه إليه لمنعه من الوصول إلى المركبة.



وتابع: تسببت حالة المواطن غير الطبيعية وإصراره على منع الشرطي من الوصول إلى السيارة في احتدام النقاش بين الطرفين وإدراك الشرطي أن هناك شيئا غير قانوني، فما كان من المواطن إلا أن حاول الهروب بالسيارة ليلحق به الشرطي إلى داخل المركبة محاولا منعه من تشغيلها والتحرك بها لأن الجريمة أصبحت مشهودة.



وأضاف المصدر: استطاع المواطن تشغيل المركبة وسحب الشرطي بالكامل إلى داخلها ثم لاذ بالفرار، فما كان من الضابط زميل الشرطي بالدورية إلا ان تحرك بسرعة مطاردا مركبة المواطن حتى تمكن من إجباره على التوقف وإنقاذ زميله الشرطي.



وزاد: اتضح أن المواطن تعاطى مواد مخدرة وبحوزته في مركبته كيس به مادة كريستالية (شبو)، وتم تسجيل عدد من القضايا بحق المواطن الثلاثيني تمثلت في تعاطي وحيازة مواد مخدرة والاعتداء على رجال الأمن وإتلاف أملاك الدولة، تمهيدا لإحالته إلى جهات الاختصاص.