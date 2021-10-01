عبدالكريم أحمد



عقدت محكمة الاستئناف أمس ثاني جلسات استئناف المواطن «ف.ص» المتهم بجريمة قتل المواطنة فرح أكبر، لحكم محكمة الجنايات القاضي في السادس من يوليو الماضي بإعدامه شنقا.

وقررت الدائرة الجزائية الثانية، برئاسة المستشار نصر آل هيد، إرجاء الدعوى إلى 25 نوفمبر المقبل للمرافعة، بعد جلسة تخللها حضور واستجواب شهود الإثبات وهم زوج المجني عليها وأختها وخالتها ومواطن حضر الواقعة ومتطوعان في مستشفى العدان.



وتخللت الجلسة محاولة المتهم مقاطعة الشهود معترضا على أقوالهم ما أدى إلى تحذير المحكمة له بعدم تكرار المقاطعة، كما تخللت تقديم مذكرتي طلبات من قبل دفاع ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان ودفاع المتهم المحاميان دوخي الحصبان وفهد البصمان.

وكانت طلبات دفاع الورثة التصريح باستخراج تقرير عن الحالة النفسية للمجني عليها من مركز إصلاح ذات البين التابع لوزارة العدل، مشيرا إلى أن المجني عليها بدأت تعالج نفسيا في العيادة النفسية من ضغوط وحالة نفسية سيئة سببها لها المتهم.



كما طالب دفاع الورثة باستخراج صور من أحكام ومحاضر تحقيق وتحريات مباحث بثلاث وقائع مختلفة مقامة سابقا من ثلاث فتيات أخريات ضد المتهم.