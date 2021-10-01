أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه يجب على قائدي المركبات الالتزام بمعدلات السرعة على تقاطعات الاشارات الضوئية بحيث اذا كانت سرعة الطريق 45 كم فعليه ان يلتزم بهذه السرعة عند اجتيازه الاشارة الضوئية الخضراء وان كان سرعة الطريق 60 كم ايضا عليه الالتزام بهذه السرعة وصولا الى وجود بعض الطرق التي تصل سرعتها 80 كم.



وأضافت أن الكاميرات الموجودة على تقاطعات الاشارات تقوم بتصوير متجاوزي الاشارة الضوئية الحمراء وأيضا متجاوزي السرعة وحتى ان كانت الاشارة الضوئية خضراء، مشيرة إلى أنه يجب على الجميع الالتزام بقواعد وقوانين المرور حتى لا يعرضوا انفسهم للمخالفات.