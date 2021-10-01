محمد الجلاهمة



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، انه تنفيذا لتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بتكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، واستمرارا لحملات قطاع الأمن العام على جميع أنحاء البلاد، وتحت إشراف الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، وبمتابعة من مدير عام أمن محافظة الجهراء اللواء سالم محمد الأحيمر ومساعد مدير عام أمن الجهراء العميد عبدالواحد الرشود، قامت مديرية أمن محافظة الجهراء بتنفيذ حملة أمنية الأربعاء الماضي لضبط العمالة السائبة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 85 شخصا مخالفا، 9 منهم لا يحملون اثباتات شخصية، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وأكدت الإدارة استمرار الحملات الأمنية والمرورية على جميع المناطق في المحافظات الست لضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل.