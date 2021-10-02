محمد الجلاهمة

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح تعميما بمنع ممارسة رياضة المشي و ركوب الدراجات الهوائية وغيرها من الهوايات على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح .

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالجميع التعاون مع رجال الأمن والالتزام بقرار المنع واتباع التعليمات والإرشادات والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد ، حفاظاً على سلامة الجميع .

الجدير بالذكر ان على امتداد الجسر يوجد كاميرات ترصد ضبط السرعة والمراقبة.



الى ذلك قال مصدر امني ان القرار ياتي مع تزايد حالات الاصابة والوفيات واخرها وفاة فتاة قبل ساعات