التنسيق بين القطاعات الأمنية للتعامل الفوري مع أي مشكلة مرورية تجنباً للاختناقات والازدحام

إطلاق خطة إعلامية توعوية وإرشادية عبر كافة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والمجمعات ومحطات الوقود

أحمد خميس

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ومتابعة وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بتكريس كافة الجهود والإمكانات استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، وإنطلاقا من الاجتماعات التنسيقية للخطة الأمنية والمرورية فقد أتمت قطاعات وزارة الداخلية كافة الاستعدادات الرامية إلى انسيابية الحركة المرورية وتحقيق أمن وأمان مرتادي الطرق وحماية قائدي المركبات والحد من الاختناقات والازدحام وتقليص حوادث السير وذلك من خلال انتشار الدوريات على كافة المحاور الرئيسية والفرعية والطرق المحيطة والمؤدية إلى المدارس والجامعات.

ولفتت الإدارة إلى أن تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية على أرض الواقع يتم بالتنسيق مع مديريات أمن المحافظات التي رفعت درجة الجاهزية لتحقيق الأهداف المرجوة لافتة إلى أنه تم تحديد آليات التنسيق والتعاون بين قطاع المرور والعمليات والأمن العام والنجدة للتعامل الفوري مع أي مشكلة تتعلق بالوضع المروري أو السلوكيات السلبية لبعض قائدي المركبات.

وأكدت الإدارة على التواجد الأمني الميداني النشط لعدد من القيادات الميدانية والإدارية من قطاع المرور والعمليات وقطاع الأمن العام.

وأشارت إلى أن الخطة الأمنية والمرورية الموضوعة تعتمد على الربط بين رجال المرور على الطرق وغرفة التحكم المركزي لحل الاختناقات المرورية بشكل أسرع.

وأضافت أنه يتواكب مع الخطة الأمنية والمرورية تنفيذ خطة إعلامية وطنية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارات التربية والصحة والإعلام تحت شعار «تعليم آمن» بهدف توصيل الرسائل التوعوية والإرشادية إلى الطلبة وأولياء الأمور من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومحطات الوقود مع تنفيذ عدة فلاشات ورسائل توعوية إذاعية وتليفزيونية ولقاءات مباشرة مع المسئولين الأمنيين في القطاعات الأمنية المختلفة وبرامج توعوية أمنية ومرورية تتم من خلال التنسيق مع الأنشطة التربوية بوزارة التربية، إضافة إلى عقد المحاضرات لجميع المراحل التعليمية مع توزيع بروشورات بهدف إثراء الثقافة الأمنية والمرورية والتوعوية لدى الطلبة وأولياء الأمور.

واختتمت الإدارة باستمرار تلك الجهود على مدار العام الدراسي لتحقيق عوامل الأمن والسلامة لطلاب المدارس ومستخدمي الطرق.