توقيف منتحل لصفة رجل أمن وبحوزته هويه تابعة لوزارة العدل وهوية عسكرية وهوية بيضاء وفلشر وجهاز صفارة دورية

أحمد خميس

تمكن رجال الأمن من ضبط مواطنين بحالة غير طبيعية وخليجي طعنوا مواطنين بمشاجرة بمجمع تجاري واحالتهما الى جهات الاختصاص.

من جهة أخرى، ضبطت دوريات امن حولي مواطنا قاوم رجال الامن وبحوزته كوكتيل من المواد المخدره والمؤثرات العقلية وادوات تعاطي وآلات حادة ولايحمل اثبات شخصية.

إلى ذلك قامت دوريات مديرية أمن محافظة مبارك الكبير بضبط شخص انتحل صفة رجل أمن وبحوزته هويه تابعة لوزارة العدل وهوية عسكرية وهوية بيضاء وفلشر وجهاز صفارة دورية، وعليه تم احالته إلى جهات الإختصاص لإجراء اللازم بحقه.