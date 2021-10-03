أحمد خميس



تمكن رجال الأمن من ضبط مواطنين بحالة غير طبيعية وخليجي طعنوا مواطنين في مشاجرة بمجمع تجاري وتمت إحالتهما الى جهات الاختصاص.

من جهة أخرى، ضبطت دوريات أمن حولي مواطنا قاوم رجال الأمن وبحوزته كوكتيل من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأدوات تعاط وآلات حادة ولا يحمل إثبات شخصية.

إلى ذلك، قامت دوريات مديرية أمن محافظة مبارك الكبير بضبط شخص انتحل صفة رجل أمن وبحوزته هوية تابعة لوزارة العدل وهوية عسكرية وهوية بيضاء وفلشر وجهاز صفارة دورية، وعليه تمت إحالته إلى جهات الاختصاص لإجراء اللازم بحقه.