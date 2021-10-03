عبدالله قنيص



كشفت التحقيقات الأولية عن أن الوافدة الآسيوية المنتحرة، والتي تعمل في إحدى المؤسسات العسكرية، أقدمت على الانتحار بسبب سوء حالتها النفسية الناتجة عن إصابتها بورم سرطاني في الرأس.

وأوضح مصدر أمني لـ «الأنباء»، أن المنتحرة نزيلة في مستشفى ابن سينا من تاريخ 30 سبتمبر الماضي.

وكانت «الأنباء» نشرت خبر انتحار الممرضة وهي من الجنسية الهندية في مستشفى ابن سينا على موقعها الإلكتروني أمس الأول، حيث قال المصدر ان ممرضة هندية (35 عاما) أقدمت على الانتحار بشنق نفسها في دورة مياه أحد الأجنحة بمستشفى ابن سينا.

وكان المصدر أوضح أن الممرضة استخدمت هوز المياه في الحمام في تنفيذ الانتحار، حيث عثر عليها جثة هامدة من قبل ممرضة في المستشفى بعد إبلاغ شركة التنظيف أن باب دورة المياه مغلق.