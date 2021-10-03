«الداخلية»: انتشار أمني واسع وإتمام الاستعدادات لتحقيق انسيابية الحركة المرورية وأمن وأمان مرتادي الطرق



محمد الجلاهمة



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ومتابعة وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف بتكريس كافة الجهود والإمكانات استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 /2022، وانطلاقا من الاجتماعات التنسيقية للخطة الأمنية والمرورية، فقد أتمت قطاعات وزارة الداخلية كافة الاستعدادات الرامية إلى انسيابية الحركة المرورية وتحقيق أمن وأمان مرتادي الطرق وحماية قائدي المركبات والحد من الاختناقات والازدحام وتقليص حوادث السير وذلك من خلال انتشار الدوريات على كافة المحاور الرئيسية والفرعية والطرق المحيطة والمؤدية إلى المدارس والجامعات.



ولفتت الإدارة إلى أن تنفيذ الخطة الأمنية والمرورية على أرض الواقع يتم بالتنسيق مع مديريات أمن المحافظات التي رفعت درجة الجاهزية لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتة إلى أنه تم تحديد آليات التنسيق والتعاون بين قطاع المرور والعمليات والأمن العام والنجدة للتعامل الفوري مع أي مشكلة تتعلق بالوضع المروري أو السلوكيات السلبية لبعض قائدي المركبات.



الى ذلك، شن قطاع المرور بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف حملاته الأسبوعية وبإشراف مباشر من اللواء جمال الصايغ، حيث أسفرت الحملة الأسبوعية عن إحالة 88 شابا الى نيابة الأحداث لمخالفتهم قانون المرور في مختلف المحافظات.



وقال مصدر امني ان الحملات الأسبوعية مستمرة لحفظ الأمن والقضاء على ظاهرة الاستهتار والرعونة، حيث تم حجز 38 مركبة في كراج المرور ودخول 59 شخصا النظارة الخاصة بالمرور.

وأضاف المصدر ان دوريات المرور قامت برصد حالتين تم ضبطهما وبحوزتهما مواد مخدرة أحيلا بسببها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتم ضبط 3 أشخاص مطلوبين على ذمة قضايا مدنية ومالية.



وقال المصدر ان أكثر المحافظات الـ 6 ارتكابا للمخالفات المرورية هي محافظة حولي خلال الأسبوع الماضي بـ 7176 مخالفة متنوعة وكانت أقل المحافظات مبارك الكبير بـ 865 مخالفة.