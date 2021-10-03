مبارك التنيب



تقدمت مواطنة إلى مخفر بيان ببلاغ تتهم فيه طليقها باختطاف ابنهما من منزلها.



ووفق مصدر أمني، فإن المبلغة قالت في بلاغها إن ابنها تعرض للخطف على يد والده، حيث أخذه من منزلها في يوم مخالف لليومين المسموح له فيهما برؤيته وفق حكم المحكمة. وتم تسجيل قضية جناية تحت عنوان «خطف أبناء» تمهيدا للوقوف على ملابساتها.



من جهة أخرى، أبلغت مواطنة خمسينية عن تعرضها لسرقة مجموعة مقتنيات ذهبيه بقيمة 1500 دينار من قبل مجهول.

وحسب مصدر أمني، فإن المواطنة ذكرت أنها كانت تضع المشغولات الذهبية في مسكنها بمنطقة سلوى، لكنها اكتشفت اختفاءها في ظروف غامضة.

وتم تسجيل قضية جنحة تحت عنوان «سرقة مقتنيات ذهبية».