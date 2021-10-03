التعميم بمنع ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية على جسر جابر جاء حرصا على سلامة الجميع

محمد الجلاهمة

تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 وبتوجيهات من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف اليوم الأحد بجولة ميدانية تفقد خلالها احدى المدارس وعددا من الطرق والتقاطعات والمحاور الرئيسية والسريعة، وغرفة التحكم الرئيسية بالإدارة العامة للمرور وغرفة تحكم عمليات المرور بجسر جابر، وذلك للاطمئنان على انسيابية الحركة المرورية مع أول يوم في العام الدراسي الجديد.

وبدأ الفريق النواف جولته بإحدى المدارس، اطلع خلالها على الإجراءات الأمنية والمرورية في محيطها والإجراءات الصحية والوقائية التي يتم تطبيقها على الطلبة للوقاية من ڤيروس كورونا المستجد.

وأشاد الفريق النواف بما لمسه من استعدادات وجاهزية سواء أمنيا أو مروريا أو في تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية على الطلبة، مؤكدا أن وزارة الداخلية جاهزة لتقديم أي مساعدات بما يخدم العودة الآمنة لأبنائنا الطلبة.

ثم تفقد وكيل وزارة الداخلية بعض الطرق والتقاطعات والمحاور الرئيسية والسريعة التي تكثر فيها الازدحامات المرورية، واستمع إلى إيجاز عن الخطة المرورية التي يتم تطبيقها على أرض الواقع، كما تفقد دوريات الأمكن العام والمرور والنجدة المنتشرة على الطرق والتقاطعات المرورية.

وشدد الفريق النواف بعد تفقده غرفة التحكم الرئيسية في الإدارة العامة للمرور على تنفيذ الاستعدادات الأمنية والمرورية بكل حرص ودقة لتقليل الازدحامات المرورية وحماية أبنائنا الطلبة وتجنب الحوادث المرورية.

من جهة أخرى، تفقد وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف موقع حادث مصرع فتاة وإصابة اخرى كانتا تمارسان رياضة ركوب الدراجات على جسر جابر.

وأشار النواف إلى أن التعميم بمنع ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية وغيرها من الهوايات على الجسر جاء حرصا على سلامة الجميع بعد تكرر الحوادث عليه، مؤكدا أن الجسر حاليا مخصص للمركبات فقط، وجار عمل المزيد من الدراسات المرورية الخاصة بهذا الشأن.