أكدت وزارة الداخلية اليوم الأحد عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إغلاق جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح مؤقتا.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة ردا على ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح مؤقتا.

وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر أمس الأول الجمعة تعميما بمنع ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية وغيرها من هوايات على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح حرصا على السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.