

سعود عبدالعزيز



نجح رجال مباحث جنوب السرة في إلقاء القبض على شاب من الجنسية العراقية في العقد الثالث من العمر يقوم بسرقة الأجهزة الذكية المعروضة للبيع عن طريق الحيلة.



وقال مصدر أمني ان شكاوى عديدة وصلت إلى رجال مباحث جنوب السرة بشأن تكرار عمليات سرقة الهواتف من قبل شخص عربي يتحدث اللهجة الخليجية عبر خداع أصحابها الذين يعرضونها للبيع على أحد التطبيقات المخصصة لذلك.



وأضاف المصدر: بعد تكرر الشكاوى والتأكد من جديتها تم تشكيل قوة لمتابعة الشخص الذي نفذ هذه السرقات ليتم بعد ذلك رصده والتأكد من العمليات التي قام بها.



وتابع: تمكن رجال الأمن من عمل كمين محكم سقط به المتهم الذي اتضح أنه عراقي الجنسية، وتمت إحالته إلى الحجز، حيث اعترف بأنه يقوم بالاتفاق مع الأشخاص الذين يعرضون الهواتف والأجهزة الذكية على شرائها منهم، وعندما يقابلهم يباغتهم بسرقة الأجهزة ثم يلوذ بالفرار. هذا، وتمت إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص.