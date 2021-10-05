ألغت محكمة الاستئناف حكما أوليا قضى بحبس وافد لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا ببراءته من الاتجار بالمواد المخدرة.



ترجع الواقعة إلى قيام رجال إدارة مكافحة المخدرات بمداهمة مسكن المتهم في منطقة السالمية، والعثور داخله على نحو كيلو ونصف الكيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة.



وأكد وكيل المتهم المحامي حسين العصفور في مرافعته بطلان إجراءات ضبط موكله وتفتيشه والإجراءات اللاحقة عليها، مبينا أن إلقاء القبض عليه جاء بدون توافر أي حالة من الحالات التي تجيز الضبط كحالة تلبس أو صفقة بيع.



وأضاف أن الثابت صدور إذن النيابة العامة في تمام التاسعة مساء، فيما ذكر الضابط أنه قام بضبط المتهم في التوقيت نفسه، في حين أكد موكله في التحقيقات أن ضبطه كان في تمام السادسة مساء.