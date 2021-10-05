عبدالكريم أحمد

أيدت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان، أمس حكما أوليا قضى بالإعدام شنقا لمواطن أقدم على قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد وألقى بجثتها في بر منطقة السالمي.



ترجع الواقعة إلى مطلع شهر مارس العام الماضي 2020، حيث تقدمت والدة المجني عليها إلى مخفر شرطة الفردوس ببلاغ شكت فيه تغيب ابنتها منذ أيام، مضيفة أنها اتصلت على زوجها الذي تبين أنه أغلق هاتفه.



وقام رجال المباحث الجنائية بضبط الزوج في منطقة الجهراء فاعترف بارتكابه الجريمة، ودل على مكان إلقاء الجثة حيث تم رفعها وتحريز أداة الجريمة وإحالته إلى النيابة، وتبين أنه من أرباب السوابق ومطلوب بقضايا مالية.



وبين المتهم أنه شاهد زوجته في جمعية العارضية فطلب منها مرافقته لحل خلافات بينهما، إلا أنه عرج بها إلى منطقة بر السالمي وعاجلها بضربات على رأسها بعصا غليظة، ووضعها بحقيبة نوم «سليب باج» وألقى بها في مكان مخصص للتخلص من الحيوانات النافقة وغطاها بكمية من الأخشاب.





