محمد الجلاهمة ـ أحمد خميس

صدمت مواطنة كويتية حينما أبلغت بأن أحلامها في الحصول على منزل في الولايات المتحدة الأميركية اصبحت أدراج الرياح وأن المبلغ الذي دفعته وهو 27342 دينارا من الصعب ان تتحصل عليه، لأن المتهمين متواجدون في السجن المركزي لقضايا متعددة بمئات الآلاف من الدنانير، وقد تم إغلاق ملف قضية المواطنة بتحديد هوية المتهمين وأماكن وجودهم وهو السجن المركزي.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنة تقدمت الى مخفر شرطة الروضة طالبة مساعدتها في الاستدلال على هوية 3 أشخاص نصبوا عليها حيث كانوا يعلنون عن شقق في الولايات المتحدة وأنها توجهت الى شركة في العاصمة واتفقت معهم وأبرمت عقدا ودفعت مقابل الشقة 27342 دينارا مشيرة الى أنها فشلت في الاستدلال عن مكان وجودهم.

وقال المصدر أحيلت القضية الى مباحث الروضة والذين استمعوا الى إفادات المبلغة بإنصات وتبين ان المتهمين الذين نصبوا عليها هم مواطن وبدون ومصري وأن المتهمين الثلاثة في السجن المركزي لتورطهم في قضايا نصب متعددة.

وأشار المصدر الى ان رجال المباحث قدموا الى المجني عليها صور المتهمين فتعرفت عليهم وأكدت انهم هم من نصبوا عليها.