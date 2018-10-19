توصية لاستمرار اللقاءات الدورية بين الأشقاء

أوصى الاجتماع الـ 20 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، والذي عقد امس في فندق جميرا واختتم أعماله، بأهمية استمرار اللقاءات الدورية بين الأشقاء في دول المجلس والتواصل المستمر لتقريب وجهات النظر وحل جميع الصعوبات التي تواجه مسيرة التطوير الاقتصادي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس.

ولوحظ في الاجتماع اتفاق في الرؤى على كل المواضيع المطروحة على جدول الاجتماع خاصة المتعلقة بتكليف فرق العمل المشكلة بمتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر من قادة المجلس الأعلى لدول المجلس الخليجي بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.

وكذلك كان هناك حرص على حتمية معالجة الصعوبات التي تعترض انتقال الشاحنات وحركة التجارة بين الدول الأعضاء والمتابعة الميدانية لكل متطلبات منافذ الدخول، وكذلك السعي نحو تطبيق برامج متعددة كـ «المشغلين» الاقتصاديين المعتمدين لتبسيط الاجراءات، وكذلك العمل مع كل القطاعات والمنظمات الدولية التي تسعى هيئة الاتحاد الجمركي من خلال توصياتها لمواءمة تسهيل التجارة، وتطوير العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

هذا، وقام المدير العام للجمارك ورئيس الاجتماع المستشار جمال الجلاوي بإهداء رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة دروعا تذكارية.