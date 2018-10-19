أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء عن قيام ادارة وقاية محافظة العاصمة بالتعاون مع بلدية الكويت في حملة تفتيشية على أسواق المباركية، وأوضحت في بيان لها ان الحملة شملت عددا من المحلات التجارية والمجمعات الواقعة في منطقة أسواق المباركية بهدف ازالة المخالفات وتطبيق القانون.

وقالت الإدارة ان الحملة أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات لبعض المحلات والمباني المخالفة مثل التخزين العشوائي الذي يعوق الممرات ومخارج الطوارئ ويشكل خطورة على الأرواح في حالة اندلاع الحرائق مضيفة ان بلدية الكويت قامت بالإزالة الفورية للمواقع المخالفة.