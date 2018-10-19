محمد الجلاهمة

وجه مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة بالانابة اللواء عبدالله الهاجري مديري شؤون الاقامة في محافظات الكويت الست بالبت في قرارات بالموافقة لوافدين يتبوأون وظائــف مـرمــوقة ولجنسيات محدودة بإحضار والديهم (الاب والام) بسمات زيارة دون شرط السن الذي كان محددا بـ 60 عاما.

وبحسب مصدر امني، فإن منح مديري الهجرة في محافظات الكويت الست صلاحيات بهذا الخصوص تم خلال اجتماع جمع المدير العام ومديري الهجرة يوم امس وانطلق القرار من سياسة الوزارة بعدم مركزية العمل.

ولفت المصدر الى ان التعليمات تضمنت منح وافدين من جنسيات غير محظورة امكانية احضار والديهم لمدة شهر شرط ان تكون وظائفهم مرموقة ورواتبهم عالية وان تكون اسرهم داخل الكويت.