محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف على هوية شخص مجهول قام بدهس وافد مصري وهرب الى جهة غير معلومة، هذا وتبين من معاينة موقع الحادث ان جثة الوافد تحولت الى أشلاء بفعل قوة الاصطدام، خاصة ان الطريق الذي كان يعبره الوافد تجوز فيه قيادة المركبات بسرعة 120كم، هذا وتواصل رجال المباحث مع عدد من الكراجات للإبلاغ عن اي شخص يريد إصلاح مقدمة سيارته اثر حادث دهس، فيما يرجح الاستعانة بكاميرات السرعة على طريق الملك عبدالعزيز لتحديد هوية الداهس.

وبحسب مصدر امني فإن عمليات وزارة الداخلية أبلغت عن حادث دهس ووفاة على طريق الملك عبدالعزيز مقابل منطقة الصباحية، حيث انتقلت دوريات المرور وأغلقت الطريق بالكامل وتبين ان أشلاء الوافد موزعة على 4 حارات.