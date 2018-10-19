هاني الظفيري - محمد الدشيش

تمكن رجال الاطفاء من السيطرة على حريق مطبخ شقة في عمارة بمنطقة حولي وكاد الحريق يتضخم، إلا أن العناية الإلهية حالت دون ذلك، اذ كان هناك وسط الحريق سلندر غاز لم تنفجر، وفي التفاصيل فقد تلقت غرفة العمليات بلاغا عن نشوب حريق بمنطقة حولي، وعلى الفور توجهت فرق إطفاء مركز حولي بقيادة الرائد جاسم السقاي ومركز السالمية، وعند وصول فرق الاطفاء تبين أن الحريق في مطبخ شقة بالدور السابع لعمارة تتكون من ١٠ أدوار، فقام رجال الاطفاء بإخلاء العمارة من السكان من بينهم شخص أصيب بحروق في اليد، وعلى الفور تم تسليم المصاب إلى فرق الطوارئ الطبية وتمت مكافحة الحريق وإخماده وقد باشرت مراقبة تحقيق حوادث الحريق عملها الفني لمعرفة مسببات الحادث، وتواجد بموقع الحادث رجال أمن الداخلية والطوارئ الطبية.