إنقاذ سكان منزل القصور وعدد من الصقور





هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة

كافح رجال الاطفاء حريقا شب في ديوانية بمنطقة القصور، ولم يسفر الحريق عن خسائر مادية باستثناء تفحم صقر تصل قيمته الى 3500 دينار.

وقال مصدر امني ان حريقا اندلع بديوانية مواطن في منطقة القصور، فتم توجيه عدد من فرق الاطفاء التي تعاملت مع الحريق، حيث تم اخراج سكان المنزل بالاضافة الى عدد من القصور فيما اشتعلت النيران في احد الصقور التي كانت بالديوانية مما تسبب بتفحمه.

من جانب آخر، أخمدت فرق الإطفاء فجر امس الجمعة حريقا شب في منزل بمنطقة الرحاب، وكان بلاغ بالحريق قد ورد الى غرفة عمليات الإطفاء فتم توجيه فرق الإطفاء التي توجهت من مركزي الفروانية والعارضية بقيادة الرائد عبدالوهاب الصراف وتعاملت مع الحريق فور وصولها، حيث باشر رجال الإطفاء عملية إخلاء المنزل من السكان ثم بدأوا في مكافحة الحريق الذي نشب في الدور الأول وتمكنوا من إخماد النيران من دون وقوع اي إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على خسائر مادية.

وباشرت مراقبة التحقيق في حوادث الحريق عملها لمعرفة مسببات الحادث.