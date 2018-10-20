أحمد خميس

أصيب شخصان في حادث تصادم مروع وقع على طريق السالمي عند الكيلو رقم 37، وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا مساء اول من أمس الخميس يفيد بوقوع حادث تصادم بين رباعية أميركية ووانيت ياباني وان قائد إحدى المركبتين محشور في مركبته، وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مركزي الشقايا والجهراء الحرفية بقيادة الرائد صالح الشمري.

وقام رجال الإطفاء بإخراج الشخص المحشور باستخدام معدات الإنقاذ الهيدروليكية المتقدمة وتم تسليمه الى فنيي الطوارئ الطبية الذين طلبوا الإسعاف الجوي إلى موقع الحادث نظرا لحالة المصابين وتم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج، حضر الى موقع الحادث رجال الإطفاء والأمن والطوارئ الطبية.