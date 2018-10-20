محمد الدشيش

أحيل وافد هندي الى احد مخافر محافظة مبارك الكبير للتحقيق معه في اسباب محاولة اقتحام منزل جيران كفيله المواطن على ان يحال لاحقا الى المكافحة بعد ضبطه في حالة غير طبيعية، وكان مواطن قد تقدم ببلاغ عبر الهاتف الى المخفر افاد فيه بأن سائق جاره الهندي كان مخمورا وأخذ يدق على بابه وعندما فتح له الباب قال انه في مشكلة ويريد ألفي دينار، وعندما اغلق الباب في وجهه اخذ يدق على الباب بكلتا يديه وبشكل عنيف الأمر الذي دفعه للاستغاثة برجال الأمن، فتوجهت احدى الدوريات الى موقع البلاغ، حيث شوهد الهندي في حالة غير طبيعية وتم اقتياده الى المخفر للتحقيق معه في اسباب محاولة التهجم على منزل الجار الكويتي، تمهيدا لإحالته فيما بعد الى المكافحة.