محمد الجلاهمة

وجه محقق مخفر شرطة ام الهيمان باحتجاز 3 شباب داخل نظارة المخفر تمهيدا لإعادة التحقيق معهم عقب ضبط شاب رابع تمكن من الهرب.

واستنادا الى مصدر امني فإن حادث تصادم وقع بين مواطن في العقد الخامس وشاب كويتي مشيرا الى ان اطراف الحادث طلب منهم مراجعة المخفر تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.

وأضاف المصدر: لدى وجود اطراف القضية فوجئ رجال الأمن بدخول 3 شباب المخفر وهم على صلة قرابة بالمواطن الخمسيني وإذا بهم يندفعون باتجاه الشاب العشريني ويعتدون عليه بالضرب على مرأى ومسمع من رجال الأمن الذين سارعوا الى التدخل بدعم من رجال المباحث وتمكنوا من توقيف الطرف الثاني في الحادث وهو المواطن الخمسيني واثنين ممن حضروا الى المخفر.

وأوضح المصدر الأمني أن التحقيق بصدد إعادة تصنيف القضية ومعرفة ما اذا كان التهجم قد ألحق اضرارا بالمخفر وإن لم يكن قد حدث فسوف توجه للشباب تهمة الاعتداء بالضرب وقضية متعلقة باقتحام المخفر.