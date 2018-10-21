هاني الظفيري

اقتيد وافد عربي من مطار الكويت الدولي إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معه على خلفية قضية جلب مواد مخدرة الى البلاد، بالإضافة الى تهريب مواد مسكرة بدون إذن جمركي.

وقال مصدر جمركي إن رصد أجهزة التفتيش زجاجات خمر في أمتعة الوافد كان احد الأسباب الرئيسية لاكتشاف الحشيش الذي أخفي بطريقة مبتكرة، مشيرا الى ان اجهزة التفتيش التي تمر عليها جميع الأمتعة قبل خروجها على السير رصدت وجود زجاجات خمر في احدى الحقائب فتم ابلاغ فريق الجوالة في المطار وبمجرد ان تسلم الوافد حقيبته تم اقتياده للتفتيش الذاتي وكانت المفاجأة انه لم يهرب الخمور فحسب، بل أخفى قطعة حشيش طولية في ملابسه حيث وضعها في بطانة الجاكيت الجينز الذي كان يرتديه واعترف الوافد بتهريب المواد المسكرة بالإضافة الى قطعة الحشيش.