ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالادارة العامة للاطفاء بأن فرق الاطفاء سيطرت علي حريق اندلع في منزل مساء السبت.

وفي التفاصيل تلقت غرفة العمليات بلاغ عن نشوب حريق منزل بمنطقة الاحمدي و تم توجيه مراكز اطفاء الاحمدي و الفحيحيل بقيادة رئيس القسم "ج" بمركز الاحمدي المقدم/ مساعد القطان وعند وصول الفرق تبين ان الحريق في الدور الثاني من منزل مكون من أربع أدوار ونص و على الفور قامت الفرقه بإخلاء المنزل ومكافحة الحريق والحد من انتشاره دون وقوع اي اصابات وبعد الانتهاء من الحادث تبين أن المنزل يستخدم الدور الثاني والثالث سكن للعزاب ويوجد العديد من مخالفات السلامه داخل المنزل هذا وجاري التحقيق من قبل مراقبة تحقيق الحوادث لمعرفة اسباب الحريق .