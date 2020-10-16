عبدالكريم أحمد



أصدرت محكمة التمييز امس حكمها بقضية المصري المتهم بالانضمام إلى تنظيم «داعش» ودهس عدد من الأميركيين في ضاحية عبدالله المبارك.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار صالح المريشد بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر خلال يونيو من العام 2017 وحكم محكمة الاستئناف الصادر خلال مارس العام الماضي بحبس المتهم حبسا مؤبدا.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم بعدما قام خلال أكتوبر العام 2016 عمدا بالاصطدام بمركبة الأميركيين بآلية ثقيلة تخص شركة المقاولات التي يعمل بها قاصدا قتلهم، ما أصابهم بجروح خطرة، وقد عثر رجال الأمن داخل الآلية التي يقودها على حزام ناسف ومواد تدخل في صناعة المتفجرات.



وكشفت التحقيقات التي أجريت معه على انضمامه واقتناعه بأفكار التنظيم المتشدد «داعش».





