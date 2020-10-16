سعود عبدالعزيز



السلب بـ «العض».. يبدو أن هذه الوسيلة هي الأحدث في جرائم سرقة المركبات الحديثة بالإكراه. تفاصيل واقعة سرقة وسلب مركبة بهذه الطريقة سجلت احداثها في مخفر شرطة الصليبية حينما تقدم وافد هندي من مواليد 1977 ويعمل سائقا وأحضر تقريرا طبيا جاء فيه «ادعاء بالضرب وسحجة في إصبع الإبهام لليد اليسرى»، وأفاد بأنه في تمام الساعة 9.30 من صباح أمس الأول وأثناء خروجه من محطة وقود كبد وهو يقود مركبة كورية رباعية بيضاء اللون طراز 2020 تم استيقافه من قبل شخصين كانا على متن مركبة اميركية لونها أبيض، ونزل أحدهما وهو يحمل سكينا وفتح باب الدرج الأوسط وسرق 100 دينار، ومن ثم عض السائق، وهو ما دفع الأخير إلى الهرب ليقوم أحد المتهمين بسرقة السيارة.

وقال مصدر أمني: تم التواصل مع المباحث وفي التحقيقات تبين أن المركبة مستأجرة وتعود لأحد مكاتب التأجير وتبين ان السيارة مزودة بتقنية الأقمار الاصطناعية ليتم تحديد مكانها والعثور عليها، دون أن يتم الاستدلال على اللصين وجار ضبطهما.